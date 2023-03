Parler comme Obama

Yes, you can ! Quatre. C'est le nombre de techniques dont vous avez besoin pour parler avec éloquence et construire des discours percutants. La métaphore, la métonymie, le contraste et la musique des mots. Rien de plus. Vous n'y croyez pas ? Et pourtant : c'est sur ces quatre leviers que reposent les plus grands discours de Barack Obama. Dans ce livre court et efficace, l'auteur analyse les stratégies rhétoriques de l'ancien président des Etats-Unis et celles d'autres grands orateurs comme Robert Badinter et Simone Veil. Il décortique également les techniques à l'oeuvre dans les publicités les plus connues et les discours politiques. Chaque chapitre se conclut par des exercices pour s'approprier ces figures de style et devenir un orateur hors pair.