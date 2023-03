Quand Nathalie Lesage, commandant à la PJ de Lyon, reçoit un appel au secours de l'un de ses amis, elle n'hésite pas une seconde et part aussitôt pour Albi afin de l'aider à retrouver sa jeune soeur. Une banale disparition qui, très vite, va se transformer en course-poursuite, jonchée de cadavres et de mystères : un dangereux et insaisissable " Monsieur Etienne ", une obscure école de magie, d'étranges disparitions... Un thriller palpitant, aussi addictif que terrifiant.