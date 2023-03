Pris dans les glaces. Le naufrage de Willem Barentsz

1594. Alors que les provinces hollandaises sont plongées dans une guerre sans merci et tentent de s'affranchir du joug espagnol, un navigateur chevronné, Willem Barentsz, quitte Amsterdam en direction du Nord avec une petite flotte de trois navires. Il espère découvrir le mythique Passage du Nord-Est, qui donnerait aux commerçants néerlandais un accès maritime direct aux richesses de l'Extrême-Orient. Commence alors pour lui et ses compagnons de voyage une aventure exceptionnelle et dramatique qui les mènera au-delà des limites du monde connu, au-delà même des limites humaines. Avec Pris dans les glaces, Andrea Pitzer fait revivre une page oubliée de l'histoire des explorations, ainsi que l'une des plus incroyables épreuves de survie de tous les temps.