Alors que New York souffre d'une terrible vague de chaleur, un tueur en série rend l'atmosphère carrément irrespirable... Les efforts de Daredevil pour empêcher Hell's Kitchen d'exploser risquent de ne pas suffire ! Et qui est la mystérieuse Echo qui fait irruption dans la vie de Matt Murdock ? Un morceau d'histoire ! Quand Marvel confie à Joe Quesada la tâche de relancer les héros urbains de la Maison des Idées au travers du label Marvel Knights, l'artiste fait appel aux plus grands scénaristes et dessinateurs pour créer des aventures désormais mythiques de Daredevil. Le succès sera tel que Quesada se verra ensuite confié le poste de rédacteur en chef de Marvel.