L'évidence. Itinéraire d'un incroyant converti

Au départ, la vie de Lucas est semblable à celle de beaucoup de jeunes : des joies et des souffrances familiales et une impérieuse soif de réussir, matériellement et socialement. Malgré la vie de skipper sur des yachts l'été, de brillantes études le reste de l'année, la fête et les voyages, il reste le coeur vide. Après lui avoir mené une véritable guerre, il finira pourtant par découvrir la profonde rationalité de l'existence de Dieu. Son parcours émaillé de rencontres de prêtres et de chrétiens fervents qui l'inspirent et le guident lui permet d'éprouver enfin la joie et la paix intérieure. Sollicité de nombreuses fois pour témoigner de cette conversion, il quitte son travail et se retire un an dans un monastère pour écrire le récit du cheminement qui l'a amené à placer la foi au centre de sa vie. Lucas Tierny est diplômé de l'EMLYON. Consultant en stratégie, il accompagne les dirigeants dans leurs projets de transformations. Membre de cercles de réflexions politiques et socio-économiques, engagé dans des activités caritatives, il accompagne régulièrement des jeunes à discerner dans leurs vies personnelles et leurs orientations. Il a participé à la fondation de l'Escale, un événement dédié aux personnes en quête spirituelle.