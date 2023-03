Quand trouver la lumière nécessite de traverser l'obscuritéLili survit. Elle pensait avoir trouvé en Vadim le compagnon idéal pour tirer un trait sur un passé familial douloureux et reprendre sa vie en main, mais c'était sans compter sur les penchants destructeurs de celui qu'elle aimerait avoir le courage de quitter. Chef de gang d'une jalousie maladive, Vadim va l'entraîner en plein coeur de ses ténèbres. Aaron s'est engagé pour la vie. En rejoignant l'unité d'élite de ses rêves, il choisit de vouer sa vie à celle des autres. Une hygiène de vie parfaite, un quotidien bien rôdé entouré de sa soeur, son neveu Tom et ses frères d'armes lui ont permis de traverser la pire épreuve qui soit. Et puis tout bascule, un matin d'août, lorsque trois lettres - SOS - vont faire s'entrechoquer leurs deux mondes.