Sôten No Ken Tome 7

"Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort". Après la tentative d'assassinat de Pan Guanglin par le maréchal Zhang, Yuling a enfin retrouvé la mémoire ! Sauvé de justesse par Kenshirô, Pan décide de confier les rênes du Syndicat de Jade à sa soeur. Zhang fait alors appel au général Luo Hucheng pour rassembler les cavaliers rebelles alors menés par Li Xiubao et, ainsi, créer une nouvelle Union du Pavot. Kenshirô saura-t-il déjouer les plans de ce redoutable adversaire pour protéger sa bien-aimée ? Tetsuo Hara et Buronson reviennent plus de dix ans après la fin du cultissime Hokuto No Ken, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, dans une préquelle centrée sur l'oncle de Kenshirô, Kenshirô Kasumi, 62e successeur de la légendaire technique du Hokuto Shinken. Cette réédition de Soten No Ken, vivement attendue par les lecteurs de la toute première série, est le deuxième titre d'une collection dédiée à Tetsuo Hara. Au plus proche de la version originale (sens de lecture japonais, onomatopées sous-titrées), elle bénéficie d'une nouvelle traduction, d'un nouveau lettrage et d'une fabrication soignée.