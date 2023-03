Fauve qui peut ! Tome 1, Le Grand Réchauffage

Des animaux prêts à tout pour fuir le Grand Réchauffage : plus qu'un voyage, c'est une échappée bête ! Gaïus, un lion égocentrique et fainéant, se réveille d'une longue sieste. Les lionnes se sont fait la malle. Mort de chaud et de faim, il traverse ce qu'il croit être l'Afrique et finit par comprendre qu'il est en France : le Grand Réchauffage a poussé tous les animaux à fuir vers le nord. Il rencontre Melchior, un alpaga gentil et taquin, et Francine, une laie bricoleuse, prêts à décoller pour Proxima B. C'est sa chance ! Soucieux de son futur garde-manger, Gaïus se lance dans un monologue sur l'importance de sauver toutes les espèces. Melchior s'illumine : mais oui, le fauve a raison, il faut embarquer un couple de chaque espèce... La tâche va se révéler plus difficile que prévu car les hyènes sont déterminées à se venger de la suprématie des lions !