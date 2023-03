Guide Côte Amalfitaine. Naples - Pompéi - Capri - Ischia - Sorrente - Amalfi, Edition 2023

Terre d'allégresse, patrie de philosophes et de poètes, la côte amalfitaine mêle avec bonheur et gourmandise nature, art, culture, gastronomie et trésors archéologiques. C'est ici que se dressent les cités antiques et figées à jamais de Pompéi et Herculanum, les vestiges de Paestum, que vibrent les îles romantiques de Capri, d'Ischia et de Procida... et que s'étire entre mer et Vésuve la trépidante et passionnante ville de Naples. Dans cette cité indomptable, se succèdent palais somptueux et de façades décrépies, lumière éblouissante d'un soleil zénithal et sombre gouffre des ruelles, mais aussi frénésie en surface et silence des profondeurs dans les catacombes paléochrétiennes. Ville de contrastes et des contraires, Naples est une porte d'entrée réjouissante à tout voyage sur la mythique côte amalfitaine.