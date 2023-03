Exercices et méthodes d'optique géométrique. Fiches de synthèse, QCM, questions vrai/faux, exercices

Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d'études supérieures une méthode progressive et conviviale pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de l'optique géométrique. A la suite de rappels de cours, sous forme de fiches, chaque chapitre propose des exercices de difficulté croissante pour s'évaluer : QCM, questions Vrai/Faux et exercices de synthèse. Les corrigés détaillés mettent en évidence la méthodologie. Des ressources numériques avec des exercices d'entraînement supplémentaires complètent l'ouvrage.