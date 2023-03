La chouette au grand coeur

Et si les plus grandes leçons de vie nous venaient des plus petits ? De ceux qui célèbrent la compassion et l'empathie, la curiosité et l'ouverture d'esprit, la prudence et la sagesse... Autant de vertus qu'il est bon de cultiver, quelle que soit sa taille ou son rang. Trois contes inédits et poignants qui prolongent l'univers fantastique des Légendes de la Garde.