Tout pour préparer son voyage au Japon

Vous rêvez de partir visiter le Japon, le pays des mangas, mais vous ne savez pas par où commencer votre périple, ni les lieux à ne manquer sous aucun prétexte. Ce guide, très pratique et orné de très belles photographies, vous sera INDISPENSABLE pour PREPARER VOTRE VOYAGE ! Vous y trouverez les principaux sites à visiter avec un historique synthétique et des explications culturelles pour chaque site, de très belles photographies pour vous donner envie de découvrez pour de vrai ces lieux incontournables. Vous y trouverez aussi des itinéraires variés en fonction du nombre de jours que vous restez sur place, des moyens de transport que vous souhaitez privilégier sur place (voiture à louer, train ou bus) et de la teneur que vous aimeriez donner à ce séjour (culturelle ou insolite ou urbaine ou gastronomique... . Des cartes du pays, des principales villes et des grandes régions à visiter vous permettront de vous faire une idée des distance à parcourir et des zones où se trouvent les plus beaux sites. e nombreux conseils et informations pratiques vous aideront à préparer les formalités administratives, les réservations hôtelières... Enfin des focus culturels vous éclaireront sur les traditions ancestrales du pays ainsi que les coutumes locales, et les plats les plus typiques