Ghost Rider : L'intégrale. 1976-1979

Le motard satanique affronte une myriade d'ennemis dans ce troisième tome de son INTEGRALE, du Gladiateur à l'Anguille en passant par l'Exécuteur. Ses voyages dans les recoins les plus mystérieux de l'Amérique et dans des mondes surnaturels attirent par ailleurs l'attention du Docteur Druid, de Dormammu et du Docteur Strange... entre autres ! Les épisodes contenus dans ce volume, pour l'immense majorité, n'avaient pas été réédités depuis le début des années 80. Ils sont les dignes représentants d'une période de l'univers Marvel où les scénaristes lorgnaient beaucoup du côté de l'horreur "soft", avec des personnages comme Dracula, l'Homme-Chose et bien sûr Ghost Rider.