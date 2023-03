Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal

Tout parle de Dieu pour celui qui est disposé à croire. Pascal veut ainsi proposer une préparation du coeur à la grâce, accessible à tous : d'abord déraciner les préjugés en montrant la capacité de la raison à se hisser au niveau des choses de Dieu, et ensuite extirper du coeur les mauvaises inclinations, tournée sur l'amour de soi, qui empêchent d'accéder au coeur de Dieu. L'intimité avec Dieu procure ensuite paix et joie, mais avec une inquiétude résiduelle. Sur ce point, Pascal nous rappelle qu'existe une version biblique, et chrétienne, de l'inquiétude ? : la crainte - non seulement crainte révérencieuse de la majesté de Dieu, mais aussi crainte de perdre Celui qu'on a trouvé. En rejetant définitivement l'attitude tranquille de celui qui se croit déjà sauvé, Pascal pose comme seule valeur possible l'Espérance, qui permet d'atteindre le point juste entre certitude de l'amour de Dieu et incertitude de la réponse de l'homme.