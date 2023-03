"A force de parler d'amour, on devient amoureux". Pascal, penseur et mathématicien, grand observateur de la nature humaine, est-il l'auteur de ce Discours sur les passions de l'amour ? C'est un discours mystérieux, où la mécanique contradictoire du sentiment est analysée avec la précision d'un traité de physique. Il s'agit tout à la fois d'un art d'aimer et d'un portrait moral de l'amoureux. Un livre à (re)découvrir, pour les passionnés de l'amour comme de l'esprit.