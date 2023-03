Oum Kalthoum, l'astre d'Orient

En Egypte, on aime dire que deux choses sont éternelles : les pyramides et Oum Kalthoum. Charles de Gaulle la surnommait "la Dame" et Maria Callas, "la voix incomparable" . Mais comment cette jeune fille paysanne, empêchée d'aller à l'école faute de moyens, obligée de se grimer en garçon pour chanter, est devenue une immense diva et icône mondiale ? Ce roman graphique retrace le parcours exceptionnel de la chanteuse égyptienne, symbole de l'émancipation des femmes. G