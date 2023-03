L'amie de ma fille... Tome 6

L'amour désintéressé apporte de nombreuses richesses. Nous nous sommes embrassés dans une auberge à Hakone. Nous nous sommes installés sur le petit futon et je t'ai écoutée raconter tes souvenirs. C'est là que j'ai compris à quel point tu étais courageuse et à quel point tu souffrais. Je veux te porter secours. Je veux changer le cours de ta vie. Je veux te prendre dans mes bras. Je veux tout connaître de toi. Je veux faire de toi une jeune femme normale. Alors s'il te plaît... ne me rejette pas. Quand bien même mes supérieurs apprenaient notre relation, quand bien même ta mère venait à le savoir, je ne me défilerai plus, je te le promets...