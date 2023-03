Croquis de pouvoir. Des histoires, des lieux, des visages

Des derniers feux de la présidence de Nicolas Sarkozy à l'avènement d'Emmanuel Macron, de la mort new-yorkaise du directeur de Sciences Po aux attentats contre Charlie Hebdo, de la chute de DSK aux confidences d'Anne Sinclair, en passant par les nuits retrouvées chez Castel, l'héritage en ruines de Bernard Tapie ou une immersion à Cologny, le village des ultra-riches, Sophie des Déserts a l'art de nous faire entrer dans les chambres et antichambres du pouvoir. Passant des mois au plus près de ses sujets, qu'ils s'appellent Edwy Plenel, Isabelle Adjani ou Alain Finkielkraut, elle cisèle leur portrait d'une plume à la fois légère et sans concession. D'un chapitre à l'autre, ils apparaissent, marquent leur temps, s'aiment, se déchirent, s'exposent à une vérité autant journalistique que littéraire. Croquis de pouvoir nous raconte, tel un feuilleton trépidant, cette cour des Miracles où gloire et tragédie se côtoient intimement : la nouvelle "Comédie humaine" de notre époque. Après être passée par le Nouvel Observateur, Vanity Fair et Paris Match, Sophie des Déserts est aujourd'hui grand reporter à Libération. Son récit biographique consacré à Jean d'Ormesson, Le Dernier Roi soleil (Fayard/Grasset 2018), a séduit la critique et les lecteurs.