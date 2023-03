Sauve qui parle. Quand la parole change la vie

La parole sauve. Parce qu'il l'a expérimentée lui-même, Bertrand Périer a décidé d'explorer cette capacité à changer les destins. De Guillaume Gallienne à Bixente Lizarazu en passant par Gabriel Attal, Sophie Tal Men, Clara Jamart et bien d'autres, celles et ceux qu'il a rencontrés lui racontent leur dette envers la parole, et comment les mots leur ont permis d'infléchir le cours de leur existence ou de défendre des valeurs fondamentales à leurs yeux. Si Bertrand Périer nous a déjà démontré que savoir bien parler est une force, voire une arme puissante (La parole est un sport de combat), il nous prouve ici, avec l'érudition et l'humour qu'on lui connaît, que l'art oratoire se révèle aussi être une clé ouvrant l'accès à de nouveaux horizons. Loin des stéréotypes, cet essai brille pour sa capacité à encourager le lecteur à dépasser ses propres barrières intérieures. Le Point. Des personnalités au verbe haut, au discours qui porte. Ces histoires nous inspirent. Psychologies magazine.