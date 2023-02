Si votre fils était voué à un destin macabre, que feriez-vous ? Marguerite veut tenir la promesse faite à son père il y a des années : perpétuer la tradition familiale des Corbeaux et tout mettre en oeuvre pour que son fils Henri soit un jour bourreau. Pour honorer sa parole, quoi de mieux que la charge de bourreau de Paris, l'exécuteur le plus connu du royaume ? Quand l'opportunité se présente, Marguerite accepte de prendre un grand risque pour parvenir à ses fins. Se travestissant, elle va devenir elle-même " Monsieur de Paris " et officier sur l'échafaud le temps de retrouver son fils. Car l'adolescent, devenu sauvage et taciturne, s'est perdu dans " la Vallée de la misère ", les bas-fonds des quais de Seine, lieu de tous les dangers où le crime, la violence et la drogue font loi. Le règne de Louis XIV se termine et, dans cette période crépusculaire, tumultueuse et empreinte de tensions sociales et politiques, Marguerite mesure-t-elle les risques qu'elle prend ? Découvert, son choix de devenir bourreau l'exposerait à une sévère punition, et les douteuses amitiés de son fils pourraient l'entraîner dans de bien ténébreuses affaires.