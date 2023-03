Bébé Faon est perdu. Où sont papa et maman ? Sous le grand arbre ? Près de l'étang ? Heureusement que les animaux de la forêt sont là pour l'aider. Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.