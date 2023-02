La silver économie pour les nuls

En savoir plus sur tous les produits et services à destination des seniors Cet ouvrage se découpe en 4 grandes parties : I/ Aspects macro Démographie Conséquences économiques de la silver éco (job, retraites, conso, santé, moins de jeunes, formation métier rare...) Marketing et consommation des seniors (+silver citoyenneté) Financement du grand âge (5eme risque, APA...) II/ Logement Equipement du logement (Douches, monte escaliers, sanitaires, lits, télésurveillance, domotique...) Ehpad et maisons de retraites Logements Alternatifs (RSS, Béguinage, habitat partagé, colocation intergénérationnelle) Aides au choix du logement (agences immobilières, viagers, labels, conseiller en adaptation du domicile, cabinets d'ergothérapie) III/ Santé et prévention Services à domicile (soins et assistance à domicile, garde malade, livraison de repas à domicile, soutien aux aidants...) Télémédecine et e-santé (téléconsultations, détecteurs de chutes, bracelets connectés, t-shirt connectés, robotique...) Téléassistance Produits et dispositifs médicaux (audition, vue, produits d'hygiène, pilulier ...) Nutrition IV/ Loisirs et vie sociale Tourisme, culture et médias (tours opérateurs, club vacances, culture et visites via réalité augmentée, jeux et app pour seniors, presse spécialisée...) Sport et bien être (clubs et coachs sportifs spécialisés, application de suivi de forme, alimentation spéciale seniors, thalassothérapies, soins et produits esthétiques...) Intergénération et lien social (sites de rencontre, sites visio, sites pour échanger (callocallo), échange de services (belage, silrun), tous objets connectés de communication entre aidé et aidants) Vie dans la cité (transports, mobilités, urbanisme...) Et bien sûr l'incontournable partie des Dix avec 10 innovations de la Silver Economie à l'international ! Et 10 silver acteurs de la Silver Economie !