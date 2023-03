Le barde Edgin a tout perdu lorsque lui et son amie barbare, Holga, ont été capturés au cours d"un casse qui a mal tourné. Récemment libérés, les deux compagnons se rendent dans la ville de Neverwinter pour retrouver leurs anciens acolytes et monter une équipe de choc. Edgin et Holga parviendront-ils à réunir leur bande de voleurs pour une dernière mission, malgré le danger permanent et des épreuves qui défient l'imagination ? Le roman tiré du film DONJONS & DRAGONS : L'HONNEUR DES VOLEURS reprend les moments clés du long-métrage d'heroic fantasy. Déjà culte !