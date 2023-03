Adopter un chien en refuge

Avec un peu de méthode et les conseils pratique de Jennifer Parker, adoptez votre nouveau compagnon à quatre pattes en toute sérénité ! Découvrez dans ce guide pratique et illustré : - Comment adopter un chien de refuge : à qui m'adresser ? Quelle race de chiens pour quel environnement ? Suis-je prêt à adopter un chien de refuge ? - Des conseils pour vous aider à accueillir votre nouvel ami canin : comment préparer sa maison ? Comment le présenter aux membres de la famille ? Comment l'aider à se sentir chez lui, épanoui et heureux ? - Des méthodes d'éducation pour établir une relation complice avec votre chien : comment réagir face à un chien stressé, anxieux, un chien aux comportements difficiles ? Comment interpréter ses méthodes de communication ? - Des recommandations alimentaires : les exigences en matière de régime alimentaire, d'exercice et de santé varient en fonction de la race, de l'âge et des antécédents du chien et nécessitent une attention particulière. Retrouvez également des listes utiles pour vous aider dans le processus d'adoption et ne rien oublier !