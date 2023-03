Captain Marvel : L'intégrale. 1974-1976

Nouvelles aventures pour la première version de Captain Marvel, alias Mar-Vell. Le héros combat Nitro sans réaliser que cet affrontement risque de le tuer à long terme. Ces aventures explorent également sa relation avec Rick Jones, avec qui il partage un corps, et décrivent un formidable combat contre Annihilus. On verra aussi apparaître des personnages hauts en couleur comme Ronan l'Accusateur et Drax ! Les nostalgiques de Strange seront ravis de retrouver ces épisodes, jamais réédités depuis les années 70 ! Jim Starlin y passe la main à Steve Englehart qui continue à explorer l'univers Marvel au sens large par le biais de ce héros au destin tragique, qui périra finalement d'un cancer.