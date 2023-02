Et si la vie n'était qu'un début ?

L'histoire d'un passeur entre le monde invisible et la terre des hommes. Enfant, Jean se distingue déjà par sa sensibilité et son côté rêveur. Ce décalage s'accentue à l'adolescence, quand il commence à entendre des voix et à avoir des visions prémonitoires. Quand il réalise que là-haut, quelqu'un ou quelque chose d'un autre monde lui transmet des messages, Jean décide de ne plus jamais réprimer ses pulsions divinatoires et de s'accepter tel qu'il est. Il acquiert une meilleure connaissance du monde des esprits. Il communique avec les défunts, découvre qu'une autre forme de vie succède à notre existence terrestre et qu'il ne faut plus avoir peur de la mort. Il devient aussi capable de soulager des douleurs grâce à sa main gauche ou encore de stopper l'évolution de certaines maladies. Ces guérisons miraculeuses suscitent l'intérêt de milliers de personnes. Des connaissances lointaines, des inconnus, des hommes politiques, chanteurs, comédiens, grands couturiers, avocats, français ou étrangers, se pressent pour lui parler. A tous, Jean explique qu'il n'y est pour rien, que seul le ciel peut guérir. Lui n'est qu'un intermédiaire.