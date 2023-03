Qui va là ?. Correspondance Freud / Lacan

Ce voeu d'Henri Miller dans " Virage à 80 ", se réalise dans ce Livre que vous tenez entre vos mains, Cher Lecteur...! Daniel Bartoli, en malin génie et en découvreur nous offre ce dialogue étrange, inattendu et inespéré entre deux grands penseurs et psychanalystes nommés Freud & Lacan...Qui dit mieux ? Cette correspondance enfin disponible est un accès aux grands enjeux de la psychanalyse déterminants pour son avenir... La rencontre de ces deux esprits provoquent un débat permanent, des élaborations théoriques fondamentales et les croisements et nouages de leurs pensées. Ces revenants conversent et nous sollicitent par leur dialogue inouï et par l'exposé passionné de leurs inventions à partir de positions théoriques différentes voire antinomiques. Freud et Lacan ne partagent pas le même monde dans la mesure où le traumatisme paroxystique de la Shoah a de façon irréversible bouleversé et transformé l'horizon... Cet ouvrage reprend et approfondit les controverses des 50 ou 60 dernières années entre freudiens et lacaniens et les rend parfaitement lumineuses...