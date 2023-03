L’Heure du choix

A l'aube de la quarantaine, Carole, Agnès, Marie et Marc font chacun face à un choix délicat. Traversés par des aspirations contradictoires, condamnés à des compromis, des arrangements avec leur conscience, ils sont amenés à remettre à plat leurs ambitions, à redéfinir leurs priorités, à modifier leur fonctionnement, leur rapport aux autres et au monde. Leurs rêves de jeunesse, leurs hésitations, leurs quêtes et leurs concessions sont aussi les nôtres. Avec eux, nous doutons et nous sourions, confrontés à la dure réalité du choix.