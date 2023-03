Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?

Si les femmes subissent l'injonction à être de " vraies femmes " , les hommes, eux, sont sommés de respecter les normes sociales de la virilité pour être validés par les autres mâles. Dès lors, la séduction hétéro serait-elle une affaire d'hommes ? Pour explorer ce paradoxe, Léane Alestra s'appuie sur la philosophie, l'histoire, la littérature, la sociologie et la théologie, interrogeant la contrainte à l'hétérosexualité et le dressage des genres auxquels les individus sont soumis. De Maupassant en passant par Jésus, Dracula, Beigbeder ou Victor Hugo, ce livre passionnant et ébouriffant décortique les ficelles sociales guidant nos désirs, que l'on soit un homme ou non, sans se limiter au seul champ de la sexualité. En s'appuyant sur cinquante ans de recherche française et anglo-saxonne, il analyse les rapports que les hommes entretiennent aux hommes, et tente d'élucider ce qui se cache derrière l'homophobie masculine. Et si explorer ce tabou était un point de départ essentiel pour repenser notre société ?