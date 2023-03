Antoine Jourdan et Thomas Dabrowski se connaissent depuis de nombreuses années. Ils ont fondé ensemble Tour d'ivoire, une revue littéraire confidentielle qu'ils animent avec ferveur. Peu à peu, leur amitié se dérègle. Perdre un complice de jeunesse est souvent de mauvais augure. Antoine, pris dans des tourmentes familiales et amoureuses, devra faire face à des choix décisifs. Mesure-t-on jamais la véritable portée de nos trahisons ? Ne passe-t-on pas le plus clair de notre temps à justifier et dissimuler nos faiblesses ? Et peut-on encore accorder de la valeur à ce que l'on écrit et ce que l'on pense dans un monde désorienté par le divertissement, le fric et le vide ?