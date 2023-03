Attention, a peur !. Conversations avec la famille d'un jeune autiste

Il existe de nombreuses autobiographies d'autistes dits de " haut niveau ". Il existe également des récits témoignant de l'expérience d'un parent face à un enfant autiste. Mais il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'ouvrage rassemblant le témoignage de toute une famille, de psychanalystes, de psychologues, d'une orthophoniste, à propos du parcours singulier d'un autiste depuis sa petite enfance. Dans ce livre, Deborah Allio, qui a tissé un lien de confiance avec un jeune autiste, Briac, évoque d'abord les relations avec un premier psychanalyste, lorsque le garçon a deux ans. Elle montre la façon dont la famille et les professionnels l'ont suivi jusqu'à son adolescence dans ses curiosités, ses trouvailles, sa difficile scolarisation, sans que lui soit imposé un savoir a priori. L'appréhension de ses affects à travers des personnages de dessins animés et des objets techniques, ainsi que l'acquisition de compétences — notamment par l'informatique — ont permis à Briac de conjurer sa peur exprimée vers l'âge de trois ans : " Attention, a peur ! " Accompagné de ses parents et de ses soeurs, mais aussi de partenaires fiables et sécurisants, Briac a peu à peu appris à mieux saisir le monde effrayant qui l'entoure. Grâce aux doux forçages initiés à partir de ses propres choix, il est aujourd'hui, à l'âge de quinze ans, un individu sociable et vivant.