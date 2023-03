Agritourisme en France. Edition 2023-2024

L'agritourisme vous embarque à la découverte des savoir-faire, des paysages et des spécialités agricoles à travers des idées de séjours immersives et éco-responsables. Cette nouvelle forme de tourisme alternatif, qui place la ruralité au coeur de son expérience, s'adresse aux voyageurs en quête de nature et de tranquillité. Le Petit Futé a regroupé pour vous une belle sélection d'adresses avec les hébergements (fermes et gîtes ruraux), les tables d'hôtes, les activités natures et agricoles ou bien les bons produits de la ferme en vente directe pour un séjour mêlant gourmandise et authenticité.