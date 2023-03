Friends Games Tome 16

Shiho Sawaragi se fait voler l'argent du voyage de classe dont elle était responsable. Le coupable est forcément l'un de ses camarades de classe ! Quelques jours plus tard, cinq élèves dont Shiho sont enlevés et forcés de participer au "jeu de l'amitié" . S'engage alors une guerre des nerfs sur fond de calculs, trahisons et révélations blessantes entre amis...