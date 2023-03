Amours fragiles Tome 8 : Le Pacte

Lorsqu'on quitte Martin Mahner à la fin du 7e tome de la série Amours fragiles il déserte par crainte d'être poursuivi pour complicité passive dans l'attentat manqué contre Hitler. Il se trompe : il ne sera considéré que comme déserteur, un parmi beaucoup d'autres en cette période de chaos qui préface l'effondrement de l'Allemagne nazie. Outre l'obligation pour Martin de vivre dans la clandestinité on assiste à la fin du 3e Reich suite aux offensives conjuguées des Anglo-Américains - à l'Ouest - et de l'Armée Rouge - qui fait fuir vers l'Ouest des milliers d'Allemands dans des conditions apocalyptiques : l'hiver est particulièrement rigoureux... et les soldats soviétiques entendent solder leurs comptes.