Manger sans s'empoisonner

"Pourquoi ne m'a-t-on rien dit avant ? ", "J'aurais aimé le savoir", "On n'en parle pas assez"... Telles sont les réactions les plus fréquentes de victimes de toxi-infections alimentaires. Salmonelloses chez Kinder, E. Coli chez Buitoni, ou encore Anisakis, un petit ver qui niche dans 80 % des poissons crus... quels sont ces microbes ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Et surtout, comment concilier plaisir de se nourrir et moindre risque ? C'est tout l'objectif de ce livre ! Une journaliste santé et un médecin gastro-entérologue, spécialistes du sujet, s'associent pour apporter leur éclairage. Ils passent en revue les différentes familles d'aliments, les principaux risques associés, à la maison comme au restaurant, en livrant les clés pour prévenir et si besoin guérir. Choix des aliments, cuisson, conservation... : les auteurs vous proposent des réflexes concrets à adopter pour s'alimenter à moindre risque. Un livre malin et pédagogique à garder précieusement chez soi.