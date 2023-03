The Horus Heresy - Siege of Terra Tome 1 : La fin et la mort

Les remparts sont tombés, les portes ont été enfoncées, et les défenseurs ont été abattus. C'est la fin, et la mort. Après sept années de brutale guerre civile, le maître de guerre se tient au seuil de la victoire. Ancien fils bien-aimé, Horus Lupercal est venu éliminer son père. Brillante lumière d'espoir pour beaucoup, impitoyable tyran pour d'autres, l'Empereur doit mourir. Un nombre incalculable de vies ont été fauchées et même certains Primarques, êtres autrefois réputés immortels, ont été terrassés. Le rêve de l'Empereur tombe en ruine, mais il reste une lueur d'espoir. A la dernière heure du dernier jour, l'Empereur se lève. Avec lui, son Ange, son Prétorien et son Capitaine, tous déterminés à exercer leur terrible vengeance. Mais l'espoir reste mince, car le Maître de Guerre voit tout, sait tout, et la victoire totale du Chaos est imminente. Il n'y a pas d'issue.