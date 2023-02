La Monnaie en Gaule romaine

Les monnayages émis en Gaule, dès l'époque celtique puis à l'époque romaine, représentent une source documentaire majeure pour la connaissance des sociétés anciennes. Ils témoignent des évolutions des échanges commerciaux, mais ils renseignent aussi, à travers les décors et les légendes, sur les mythes, les idéologies et les messages politiques que les émetteurs mobilisent pour légitimer et conforter leur pouvoir. Qu'ils s'agissent des aristocraties celtiques, des cités ou du pouvoir impérial romain, les monnaies de la Gaule véhiculent des images d'une grande finesse et des noms de personnages parfois inconnus par ailleurs, formant comme de petits concentrés de sa civilisation.