Péloponnèse. Edition 2023

Le Péloponnèse, péninsule convoitée depuis l'Antiquité, est à lui seul un condensé de ce que la Grèce à offrir de meilleur. Entre plages et montagnes, on y parcourt facilement de courtes distances pour découvrir des sites archéologiques de premier plan, des petits ports de pêche pittoresques ou des criques intimistes. Des paysages arides et montagneux du Magne, région la plus méridionale d'Europe, aux villages typiques et préservés d'Arcadie (Andritsena, Vassae, Karytaina ou Dimitsana) sans oublier des stations balnéaires romantiques comme Loutraki ou Nauplie, le Péloponnèse déroule des paysages uniques et fascinants mais il offre aussi la promesse d'un voyage initiatique, d'un retour aux sources de l'Humanité avec des visites aussi éloquentes qu'Olympie, berceau des Jeux Olympiques et sanctuaire de Zeus, Mycènes, fief d'Agamemnon où résonnent encore les récits de la Guerre de Troie ou bien encore Mystra, impressionnant site byzantin du XIIIe siècle et cité-modèle florissante et progressiste en son temps. A cette terre à la fois complexe et mythique qu'est le Péloponnèse, Petit Futé se devait bien de lui dédier un guide propre.