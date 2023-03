Guide Les plus belles Balades de France à Vélo. Edition 2023-2024

Le Petit Futé s'est mis au vert pour vous proposer des circuits à bicyclette sur les routes et les chemins de notre beau pays ! A l'aide d'itinéraires, de cartes, et de road books, vous choisirez votre parcours pour la journée. Pour chaque balade, un carnet d'adresses utiles avec les fédérations, les associations et les prestataires locaux, les circuits VTT et le cyclotourisme, les lieux de vente et de location de vélos, les manifestations locales et les sites Internet intéressants. Sans oublier le "Carnet du cycliste" pour vous préparer en toute sécurité.