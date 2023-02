Un jardin de petits fruits

- Peu encombrants, demandant peu d'entretien et productifs, les arbustes à petits fruits sont indispensables à n'importe quel jardin. On peut les manger frais, en faire des confitures, des liqueurs, des sorbets, etc. Ce sont aussi des aliments plein de bienfaits pour la santé. - En première partie, tous les conseils pour planter, soigner et entretenir les différents arbres, arbustes et plantes fruitières. - 25 fiches culture détaillées et illustrées : sol et exposition, plantation, taille, entretien, variétés, idées d'utilisation des fruits. - Une partie sur les petits fruits à récolter dans la nature.