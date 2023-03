Songes d'Irlande Tome 3 : Résolutions

A Talamh, Breen essaie de guérir après une terrible bataille et des pertes déchirantes. Son grand-père a été repoussé. C'est enfin le moment de se reposer et de célébrer : le premier Noël à Talamh, le solstice, des mariages, des naissances. En cette période de répit, Breen se consacre de nouveau à l'écriture, et, quand ses devoirs de taoiseach le permettent, elle passe du temps avec Keegan. Mais dans son sommeil, des sorcières, traîtresses et avides de pouvoir, lui apparaissent, pratiquant la magie noire, sacrifiant des innocents et complotant pour sa perte. Elle sait que, bientôt, elle affrontera les ténèbres dans un ultime combat avec toutes les armes dont elle dispose : son épée, ses dons et son courage...