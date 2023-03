Les Trois Mousquetaires. Tome 1. D'Artagnan dans la place

On connaissait Les Trois Mousquetaires nimbés d'aura d'honneur et de prestige... les revoici dans une savoureuse parodie prêts à enchaîner les gags et les gaffes. Ici d'Artagnan se livre volontiers au breakdance Porthos ne songe qu'à manger, tandis que Milady et le Cardinal se montrent plus sournois que jamais... Avec leur sens du loufoque et de l'absurde, et pas mal de clins d'oeil à la pop culture, les auteurs de cet album d'humour dans la tradition franco-belge nous font rire à chaque page... rappelant aussi que pour Alexandre Dumas (1802 - 1870) l'auteur des Trois Mousquetaires l'écriture de ce roman au succès international n'a pas toujours été de tout repos !