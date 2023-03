Les trois mousquetaires. Tome 1. D'Artagnan

1627. Un jeune homme noble et sans le sou chevauche vers Paris. Un seul rêve anime l'impétueux d'Artagnan : devenir Mousquetaire du Roi et ainsi intégrer un corps d'élite symbole de prestige et d'héroïsme. Par un coup de pouce du destin il va croiser la route de trois valeureux compagnons d'armes : Athos Porthos et Aramis dits les trois Mousquetaires ! Dans le royaume de Louis XIII le complot règne. Les Catholiques tentent de conserver leur puissance face aux Protestants, les Anglais sont perçus comme une menace, et les Mousquetaires doivent déjouer les ruses du puissant Cardinal de Richelieu et de sa complice l'insaisissable Milady de Winter... Mais ne dit-on pas que l'union fait la force ? Les Trois Mousquetaires en ont fait leur devise : "Un pour tous... tous pour un ! "