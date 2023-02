The Party de Blake Edwards

Dans cette comédie, saluée comme une grande réussite à l'époque de sa sortie en 1968, et dont le rôle principal est joué par Peter Sellers qui campe l'indien gaffeur Hrundi V. Bakshi à l'origine d'une cascade de gags désopilants, Blake Edwards revient aux sources du cinéma muet situant son personnage entre le mythique Charlot et le plus récent Hubert Bonisseur de la Batte dans la série des OSS 117 tout en portant une attention particulière aux dialogues à l'instar de Woody Allen auquel il a souvent été comparé. La mise en scène raffinée de Blake Edwards utilise l'unique décor clos comme un véritable personnage du film sans oublier les autres personnages, eux aussi bien dessinés.