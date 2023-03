Les problèmes par l'image CM1. Edition 2023

- Une approche originale pour résoudre les problèmes pas à pas - Un cahier pour se constituer un répertoire de stratégie de résolution - Une différenciation simple à mettre en place pour faire progresser tous les élèves - Une progression libre entre les cinq thèmes selon proposés - Un outil utilisable en parallèle de n'importe quelle méthode - Un guide pédagogique gratuit très guidant téléchargeable sur le site Ressources 5 problèmes pour toute l'année de CM1, pour : - Apprendre à résoudre un problème de façon méthodique - Apprendre à lire une image et à décoder les implicites - Proposer une différenciation simple à mettre en place pour faire progresser tous les élèves - Donner à l'élève la possibilité de se constituer un petit répertoire de problèmes référents et de stratégies de résolution - S'entrainer à transférer une stratégie sur des problèmes du même type Deux façons de s'approprier les stratégies de résolution de problèmes au CM1 > En collectif, pour apprendre à résoudre un problème : - analyser et décoder l'image - enquêter et représenter le problème à l'aide d'un schéma - chercher, faire des essais - choisir la stratégie la plus appropriée - rédiger la réponse - relire et porter un regard critique sur la réponse > En autonomie, de façon différenciée - pour s'entrainer sur une " variante " du problème étudié en collectif, avec des variables didactiques proposées dans le Guide pédagogique pour différencier selon les élèves - pour transférer la stratégie mise en oeuvre dans le problème collectif vers d'autres problèmes analogues - pour inventer un problème analogue Ce cahier est imprimé en France et est 100% recyclable grâce aux encres vertes et aux vernis non polluants utilisés.