Kiff. Tome 1

Il n'est pas toujours facile d'être entouré de jolies filles. Markus le sait bien. A son corps défendant, il doit résister à des hordes de filles, toutes plus pulpeuses et généreuses les unes que les autres et toutes bien décidées à se faire le pauvre Markus... KIFF est un recueil d'histoires où les femmes prennent les choses en mains... et elles savent y faire pour obtenir ce qu'elles désirent !