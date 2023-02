Le Blé germe en hiver

Au décès de son mari, Marie refuse la sollicitude inquiète de ses enfants. Elle décide de se réfugier dans la vieille ferme familiale isolée, pour essayer de se reconstruire. Mais ce choix de solitude lui devient vite insupportable et c'est en ouvrant son coeur aux autres qu'elle oublie sa détresse et retrouve un sens à son existence. Bientôt, pour Marie comme pour Viviane, Florette ou Hendrikje, le chagrin de l'amour perdu, de l'amour déçu, de l'amour rompu, est emporté par le tourbillon de la vie. Cette vie passionnante qui vous prend par le bras et vous entraîne vers l'espérance, d'où naît de nouveau l'amour.