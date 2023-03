Saisons maudites Tome 2

Lors d'une recherche sur le net, Natsumi tombe sur le blog d'une certaine "Aki", une adolescente atteinte d'une grave maladie. En comparant les dates de consultations et d'hospitalisations, elle se rend compte qu'il s'agit de sa soeur et découvre ainsi les véritables sentiments de Haru envers Tôgo et elle. De son côté, la mère du jeune garçon estc ontre une union avec Natsumi, jugée "peu convenable". Pourtant, Tôgo n'arrive pas à tirer un trait sur elle... Alors qu'il n'a plus de contact avec Natsumi, il apprend qu'une jeune femme s'est jetée sous un train au passage à niveau...