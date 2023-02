Les Hirondelles. Dans les pas des auxiliaires de vie de l'ADMR

Deux mois dans les pas des auxiliaires de vie, ces "hirondelles" qui volent de maison en maison pour apporter soin et compagnie aux personnages âgées ou handicapées. C'est le reportage que nous avons mené au printemps 2022, en Charente, et qui devient aujourd'hui un beau livre édité aux éditions Mons. "Nous", c'est Xavier Bourdereau, photographe porté sur le soin, et déjà auteur de trois séries de photo en milieu hospitalier + Myriam Hassoun, ancienne journaliste localière, amoureuse du reportage au long cours. A Montemboeuf, canton rural et pauvre du nord-Charente qui court sur 12 petites communes et une centaine de lieux-dits introuvables lotis d'anciennes fermes parfois désolées, Xavier a photographié, Myriam a écouté.