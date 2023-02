Les secrets de la macro créative

Avec une approche de la macrophotographie résolument créative, Denis Dubesset révèle dans cet ouvrage tous ses secrets pour obtenir des clichés artistiques délicats, véritables aquarelles du monde minuscule. Il s'adresse à la fois aux débutants qui veulent s'initier aux techniques de la photographie rapprochée et découvrir les nombreuses possibilités qu'elle offre, et également aux experts qui ont déjà de solides bases et qui veulent orienter leur pratique vers plus de créativité. L'eau, les végétaux, les insectes et la lumière elle-même sont les sujets de prédilection de ce photographe qui prône la simplicité d'exécution. Dans cette nouvelle édition remaniée, il invite ainsi le lecteur à recourir à des moyens très simples, à un minimum de matériel et à utiliser la lumière naturelle. Après avoir passé en revue l'équipement de base et les différentes techniques liées à la macrophoto, et ce jusqu'à certaines pratiques expertes (focus stacking, surimpression...), il partage avec le lecteur de nombreuses astuces et conseils pour obtenir des prises de vue à la fois douces et toujours plus spectaculaires.